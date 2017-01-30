Лондон, 30 января, 2017, 07:53 — ИА Регнум. В Великобритании более полумиллиона человек подписали петицию, размещенную на сайте парламента страны, с требованием не допустить государственного визита нового президента США Дональда Трампа.

Wbls.com Протесты против Дональда Трампа

К настоящему времени число подписавших превысило 550 тыс. человек. Она уже набрала необходимое для рассмотрения парламентом количество подписей (нужно набрать 100 тыс.).

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обратился к своим подписчикам в соцсети Facebook с просьбой подписать эту петицию. Под документом каждую минуту появляются тысячи подписей.

В тексте петиции говорится, что «хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные» высказывания президента США «лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским».

Требующие недопущения государственного визита Трампа в Великобританию также не довольны указом президента США «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому в США запрещен въезд на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней.

Прием беженцев из Сирии запрещен на неопределенный срок.