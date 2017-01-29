Дамаск, 29 января, 2017, 19:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Сирии зарегистрировали два нарушения режима тишины. Об этом говорится в воскресенье, 29 января, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

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«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 2 нарушения в провинции Латакия», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 14 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Латакия.

«В ходе разбирательства по данным фактам установлено, что в 1 случае огонь велся по формированиям «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а 13 нарушений российской стороной не подтверждаются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перемирие в Сирии было объявлено с часа ночи 30 декабря 2016 г.