Вильнюс, 29 января, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Литва и Евросоюз в ближайшее время должны заняться «вопросом отторжения» Калининградской области от России. Об этом, как передает Life.ru, сообщил депутат Сейма Литвы Линас Бальсис в ходе дискуссии «Мир в 2017 году», которая проходила в Вильнюсе.

Aleksander Kaasik Калининград

По его словам, Калининград не был отдан российской стороне навсегда, а лишь попал под «временную администрацию» Советского Союза.

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — говорит парламентарий.

14 января 2017 г. портал Lietuvos žinios сообщил, что в бюджет Литвы на текущий год была заложена статья расходов, предусматривающая строительство заградительного забора на границе с Калининградской областью (РФ).

Портал напомнил, что до сих пор госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Теперь власти Литвы намерены основательно отгородиться от российского эксклава.