Санкт-Петербург, 29 января, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В многоквартирном доме по Детскосельской улице в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Image Catalog Огонь

Сообщается, что пожар произошел в одной из коммунальных квартир в доме № 15 по Детскосельской улице в Павловске. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 6:36 мск. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже в 6:44 мск.

Из здания эвакуированы 20 человек. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 44 спасателя при 10 единицах техники.

Сведения о пострадавших не поступали.