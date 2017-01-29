Вашингтон, 29 января, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий лоббистскую деятельность чиновникам американской администрации после их отставки, передаёт Associated Press.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

По информации агентства указ предполагает пожизненный запрет для чиновников на работу в интересах иностранных государств и политических организаций, а также запрет сроком на пять лет с момента отставки на лоббирование интересов компаний.

Комментируя данное решение, Дональд Трамп заявил, что желающие работать на него должны сосредоточиться на деятельности во благо американского народа, а не думать о своих будущих доходах.

Вводимые ограничения представители новой администрации США называют «историческими». Вместе с тем отмечается, что пока неясно, каким образом указ будет претворяться в жизнь.

Напомним, о намерении запретить чиновникам лоббизм в целях получения финансовой выгоды Дональд Трамп заявлял ещё в ходе президентской кампании. После победы на выборах он потребовал прекратить любую подобную деятельность от кандидатов на ключевые посты в своей будущей администрации.