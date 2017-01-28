Москва, 28 января, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович назвал сумму задолженности Белоруссии за российский газ. Об этом он заявил журналистам сегодня, 28 января.

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Дворкович сказал, что по расчетам правительства, Белоруссия должна России за газ порядка $550 млн. Вице-премьер также констатировал, что Москва и Минск до сих пор не смогли найти взаимопонимание по вопросу цены на газ.

«Прогресса нет. Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимопонимания. В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — сказал Дворкович.

Напомним, конфликт неплатежей за газ между Россией и Белоруссией возник из-за расхождений в подходах к определению цены за российский газ.

Поскольку взаимопонимания по вопросу цены за газ найти так и не удалось, Россия приняла решение сократить поставки нефти в Белоруссию. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.

В ответ на сокращение поставок нефти, Белоруссия повысила тариф на транзит черного золота из России.