Варшава, 28 января, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Войска Польского Мечислав Гоцул уйдёт в отставку 31 января, говорится в пресс-релизе Генштаба.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

«31 января 2017 года я закончу профессиональную военную службу и попрощаюсь с мундиром», — сообщил генерал Гоцул.

Он отметил, что за время его работы начальником Генштаба вооруженные силы Польшие «подверглись значительной трансформации», были полностью изменены как доктрины, так и технологии ведения боя.

Генерал также отметил в современной международной обстановке становится сложнее предугадывать мировые события и возникновение новых вызовов, которые потребуют ответа.

Напомним, в декабре минувшего года в отставку ушли главнокомандующий Войска Польского Мирослав Ружаньский и глава оперативного командования Марк Томашицкий. Тогда же было анонсировано проведение реформы руководства вооружённых сил страны.

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