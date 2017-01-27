Вашингтон, 28 января, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов могла получить более 800 тысяч нелегальных голосов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование университета Old Dominion.

Theresa Thompson Голосование

Сообщается, что на территории США проживает около 20 млн лиц без гражданства, и порядка 6,4% из них приняло участие в голосовании, что является незаконным. Согласно исследованию, 81% из них отдали свой голос за Хиллари Клинтон, и общее число нелегальных голосов за кандидата от демократов, таким образом, составило 834,3 тысячи.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потребует провести «крупное расследование» случаев мошенничества в ходе президентских выборов, в том числе касающихся регистрации избирателей для голосования сразу в двух штатах, случаев голосования нелегалов и регистрации на избирательных участках умерших людей.