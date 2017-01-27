Краснодар, 27 января, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В 2016 году в России число слушателей образовательных онлайн-курсов на отечественных и зарубежных платформах увеличилось в два раза по сравнению с 2015 годом и составило один миллион человек. Об этом сообщается в совместном аналитическом докладе крупнейших на российском образовательном онлайн-рынке компаний Coursera, «Открытое образование» и «Лекториум», комментирует «Коммерсантъ».

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM, руководитель ЧУ ОДПО «Научно-образовательный центр ЮжНИИМФ» Виктория Маценко, в современном обществе дистанционное обучение востребовано. И этот интерес растет. Благодаря развитию информационных технологий, получить образование «на расстоянии» становится все менее проблематично. Современные специалисты просто вынуждены регулярно повышать свою квалификацию, развивать свои компетенции, иногда — менять род деятельности. Для этого идеально подходит дистанционное обучение.

Среди главных плюсов дистанционного образования, прежде всего, надо выделить возможность получения новых знаний без отрыва от работы, с минимальными временными затратами. Это очень важно для тех специалистов, кто уже работает и не может себе позволить традиционную модель очного и даже заочного обучения. Второй важнейший плюс — экстерриториальность. Дистанционное образование, благодаря информационным технологиям, можно получать, находясь в любой точке не только страны, но и планеты. Это обстоятельство делает дистанционное образование незаменимым для представителей целого ряда профессий, например — моряков. Третий плюс — его информатизация. Активное использование информационных технологий делает дистанционное образование максимально открытым для усвоения передовых и инновационных методов и практик. Студенты получают возможность доступа к самым эксклюзивным знаниям по изучаемым им направлениям.

Виктория Маценко уверена, что дистанционное образование способствует и укреплению очень важных для любого работника личностных качеств. Речь идет об ответственности, самостоятельности, способности к индивидуальному и креативному поиску, самодисциплине. Студент, получающий дистанционное образование, в конечном итоге становится более способным к выполнению сложных индивидуальных заданий, нежели студент традиционной очной формы обучения.

«Как правило, это и более мотивированный работник. Сегодня все больше образовательных и научных учреждений начинают предлагать услуги по дистанционному обучению. Для компаний, работа сотрудников которых связана с постоянными разъездами, дистанционное обучение персонала становится незаменимым подспорьем в переподготовке и повышении квалификации кадров. Оно очень востребовано теми же моряками. Например, Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота предоставляет спектр услуг в сфере дистанционного обучения по ряду образовательных программ и направлений», отметила руководитель ЧУ ОДПО «Научно-образовательный центр ЮжНИИМФ».

Данный институт, к примеру, предлагает целый набор востребованных дистанционных учебных курсов по ряду направлений, включая аварийно-спасательную подготовку, специальную подготовку персонала морской отрасли, подготовку в области промышленной безопасности, повышение квалификации инженерно-технических работников и т.д. Работник компании или учреждения может пройти курс подготовки по конкретному направлению, не отрываясь от основной трудовой деятельности, и это очень ценится и руководителями организаций, и самими сотрудниками, которые могут свободно распоряжаться своим учебным временем и освобождены от необходимости физического присутствия в учебных аудиториях.

«Интернет-технологии делают свое дело и помогают современному человеку в совершенстве осваивать новые специальности, укреплять имеющиеся и получать новые знания.», подчеркнула в интервью ИА REGNUM Виктория Маценко.