Вашингтон, 27 января, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза станет для нее замечательным событием и невероятным достижением, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Солдаты Королевской гвардии Великобритании

По мнению Трампа, брексит станет замечательным событием, после которого страна получит свою идентичность и возможность принимать самостоятельные решения.

Президент США считает, что брексит «будет невероятным достижением, а не невероятными обязательствами».

Напомним, в парламент Британии внесён законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Голосование по этому вопросу состоится в палате общин 8 февраля.