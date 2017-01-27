Вашингтон, 27 января, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Говорить об отмене антироссийских санкций преждевременно, заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Президент США отметил, что «прекрасные отношения с Россией — это возможно. Но также возможно, что это не случится».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обсуждать вопрос антироссийских санкций можно будет только после выполнения минских соглашений.

«Великобритания будет настаивать и будет призывать к этому европейских партнёров, чтобы санкции против России были сохранены до выполнения минских соглашений», — сказала Тереза Мэй.

Напомним, ранее помощница Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что новая администрация США обсуждает вопрос отмены антироссийских санкций.