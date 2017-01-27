Берлин, 27 января, 2017, 20:49 — ИА Регнум. В Берлине прошла официальная церемония передачи полномочий главы внешнеполитического ведомства Германии от Франка-Вальтера Штайнмайера к Зигмару Габриэлю, сообщают «Известия».

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер дважды занимал этот пост с 2005 по 2009 год и с 2013 по 2017 год. Свой уход с должности главы МИД Штайнмайер сопроводил словами «…в этот раз я действительно не вернусь».

Кроме того, он отметил, что нынешние условия неопределенности повысили внешнеполитические требования к Германии. Существующие условия Штайнмайер охарактеризовал как «переустройство мира» и подчеркнул, что магистральными направлениями для Германии должны быть сохранение единства Европы, трансатлантическое партнерство и принцип многосторонних отношений.

Зигмар Габриэль ранее занимал пост министра экономики и энергетики. Первый свой визит в качестве главы МИД ФРГ он намерен совершить в Париж, а затем отправится в США. Занимать этот пост Зигмар Габриэль будет как минимум до ближайших выборов в Бундестаг, запланированных на 24 сентября.

Напомним, пост министра иностранных дел Германии освободился по причине того, что Франк-Вальтер Штайнмайер намерен выставить свою кандидатуру на выборы президента страны.