Вашингтон, 27 января, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа готовит президентский указа об односторонней отмене антироссийских санкций, сообщили в соцсетях аналитик центра Atlantic Council Фабрис Потье и сотрудник журнала Politico Сьюзен Глассер.

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Ссылаясь на некие неназванные источники, они утверждают, что в администрации Трампа уже подготовлен приказ президента о снятии санкций в отношении России.

Свои утверждения они подкрепляют сообщениями о запланированных на 28 января телефонных переговорах президента США с президентом России и канцлером Германии.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться 28 января, но уточнил, что Кремль не располагает какой-либо информацией о перспективах отмены санкций против России.