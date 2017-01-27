Канберра, 27 января, 2017, 17:46 — ИА Регнум. У побережья Австралии обнаружили останки четырех кораблей 19-го века, сообщает 27 января Australian Associated Press.

Кнут Андреессен Бааде. Крушение. 1835

Археологи из Австралийского национального морского музея обнаружили затонувшие корабли у побережья штата Квинсленд в районе рифа Кен. На глубине 10 метров были найдены более десятка железных якорей и шесть пушек. Ученые считают, что корабли находились под водой более 150 лет, идентифицировать их будет не просто.

«Уйдут месяцы на то, чтобы соотнести археологические находки с данными в архивах, включая информацию из судовых журналов и новостных сообщений о кораблекрушениях того периода», — сказал представитель Австралийского национального морского музея Джеймс Хантер.

Напомним, большинство затонувших судов в районе рифа Кен являются торговыми судами, которые направлялись в страну из Индии или Индонезии.

Команда из восьми археологов покинула город Бандаберг 19 января. Цель экспедиции — восемь затонувших кораблей 19-го века, включая бриг «Бона Виста», пропавший в 1828 году, и трехмачтовое судно «Дженни Линд», которое исчезло в 1850 году.