Москва, 27 января, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой помощи поддержал экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Вадим Кондратьев Автомобиль «скорой помощи»

Поправками в КоАП увеличивается административная ответственность за непропуск спецтранспорта, включая скорую помощь. Предполагается, что штраф вырастет с 500 рублей до 1 тыс. рублей, а прав можно будет лишиться не на три месяца, а на срок до года.

Одновременно поправками в Уголовный кодекс устанавливается уголовная ответственность за воспрепятствование машине с «мигалками», если это привело к тяжкому вреду здоровья, либо к смерти человека.

«Если причинно-следственную связь органы следствия установят, что машина скорой помощи не была пропущена, и человек умер, а если бы скорая приехала вовремя, он бы остался жив — тогда наступает уголовная ответственность», — уточнил автор законопроекта депутат Александр Сидякин.

В Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу.