Владикавказ, 27 января, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Северной Осетии земли Мамисонского ущелья передадут в ведение Алагирского района. Предназначавшаяся для строительства горно-рекреационного комплекса «Мамисон» территория находилась в зоне особого экономического развития. Однако в прошлом году правительство РФ отменило этот проект, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе главы региона.

Ossetiatourism.ru В горах

Значительные земельные территории оказались свободными, хотя должны находиться в экономическом обороте. Об этом на встрече с главой Алагирского района Арсена Бутаевазаявил руководитель РСО-Алания Вячеслав Битаров.

«Нужно передать земли Алагирскому району, чтобы местные жители могли использовать под создание фермерских хозяйств, а также рассматривать эти территории для реализации инвестиционных проектов», — отметил Вячеслав Битаров.

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С 2014 года начнется строительство на территории будущего курорта «Мамисон» (Северная Осетия)

Напомним, проект курорта «Мамисон» в Северной Осетии должен был входить в туристический кластер на Северном Кавказе. Предполагалось, что это будет горнолыжный центр мирового уровня с трассами всех типов сложности. Курорт должен был обеспечить возможности для активного отдыха: альпинизма, рафтинга, джиппинга, дельта‑ и парапланеризма, конных и пеших прогулок. Также планировалось привлечь туристов минеральными источниками «Тиб-1» и «Тиб-2», на которых должно было основываться бальнеологическое лечение.

Строительство всесезонного рекреационного комплекса «Мамисон» началось в 2013 году. На инфраструктуру горнолыжного курорта было потрачено около двух миллиардов рублей. В июле 2014 года бывший постоянный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов сообщил, что ассоциация «Курорты Северного Кавказа» вынуждена приостановить бюджетное финансирование трех крупных туристических проектов, в том числе и курорта «Мамисон». Курорт решили включить в другой амбициозный проект «Великий шелковый путь».