Минск, 27 января, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Минский городской суд 26 на заседании 26 января оставил в силе решение генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану блогера Александра Лапшина, передают белорусские СМИ.

Svoboda.org Александр Лапшин на заседании суда

«Постановление заместителя генерального прокурора об экстрадиции Лапшина считать законным», — говорится в решении судьи Симахиной.

Лапшин, который присутствовал на заседании, может обжаловать приговор в течение 10 суток в Верховном суде Белоруссии.

Адвокаты блогера уже заявили, что обжалуют решение о экстрадиции.

Подруга Лапшина Екатерина, которая после его ареста 15 декабря ведёт страницу блогера в Фейсбуке, написала, что заседание было закрытым, консулов РФ и Израиля не пустили на слушание дела. «Да и само заседание было назначено в рекордно короткие сроки 24.01 вечером жалобу суд принял, на 26 001 в 14−00 суд назначен. Адвокатам предоставили материалы дела только за три часа до слушания!», — проинформировала подруга блогера.

По её словам, так как с них (адвокатов) взята подписка о неразглашении, сторона защиты не сможет узнать, что же на самом деле написано в материалах этого дела.

«Нам доступна лишь информация из Решения, но и того, что есть хватает, чтобы понять, что если надо экстрадировать человека, экстрадируем. Невзирая на нарушения, несоответствия статей, разные названия судов в решении и запросе на экстрадицию, фактическое сокрытие от адвокатов материалов дела, и даже тот факт, что адвокаты не были уведомлены надлежащим образом о слушании, равно как и сам подсудимый, который попал в судебное заседание в последний момент. Да, на суде его охраняли 6 милиционеров, 6!!! Которые, кстати, старательно отгоняли от него адвокатов — это я видела собственными глазами на оглашения приговора», — написано на странице Лапшина в Фейсбук.

Примечательно, что, не дожидаясь или забыв о том, что приговор Минского городского суда будет обжалован в вышестоящую судебную инстанцию азербайджанские СМИ пишут, что Азербайджан уже отправил за блогером самолет в Минск. Но, наверное, так честнее, так как очевидно, что у белорусского суда лишь фиктивная функция узаконить решение Александра Лукашенко об экстрадиции Лапшина.

ИА REGNUM подробно писало о деле Лапшина, который имеет гражданство Израиля и России. Блогер был задержан 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Баку требует экстрадиции Лапшина, который несколько раз посещал Нагорный Карабах и детально освещал поездки в своем блоге.

По сведениям подруги задержанного, на него в минском изоляторе оказывалось психологическое и физическое давление, чтобы он сам подписал согласие на экстрадицию.