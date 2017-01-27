Буэнос-Айрес, 27 января, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Внешний долг Аргентины за период правления либерала Маурисио Макри достиг рекордной отметки. Правительство страны ссылается на то, что им досталось тяжелое наследство от президентства Кристины Киршнер. Тем не менее Кристина Киршнер оставила президентский пост, когда внешний долг страны был на 26 процентов меньше, сообщает La Radio del Sur.

Casa Rosada Argentina Мурисио Макри при вступлении в должность

За период нахождения у власти Маурисио Макри «не смог добиться благосклонности у своего народа». Причина — рост безработицы, бедности, инфляции, комментирует TeleSur.

Провал либеральной «перестройки экономики», затеянной президентом Макри, рост протестных настроений дали импульс для активизации киршнеристов. Как ранее сообщало ИА REGNUM , бывший президент Аргентины Кристина Киршнер формирует «Федеральное Киршнеристское Движение (CFK)». Это движение объединит в «большой национальный фронт» все силы, которые признают Кристину Киршнер своим лидером, писала ранее Prensa Latina.