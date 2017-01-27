Москва, 27 января, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Руководителем российской делегации в ПА ОБСЕ избран вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Такое решение принято на собрании членов делегаций.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

Ранее Совет Думы утвердил состав делегации от нижней палаты парламента в ПА ОБСЕ согласно межфракционному квотному принципу.

В состав делегации в ПА ОБСЕ от «Единой России» вошли семь человек (Николай Ковалев, Геннадий Онищенко, Николай Брыкин, Петр Толстой, Артем Туров, Павел Федяев и Александр Фокин), а от остальных фракций — по одному депутату: Алексей Корниенко от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Рыжак от «Справедливой России».