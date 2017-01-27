Москва, 27 января, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Общественная палата РФ приступила к сбору информации о случаях неправомерного изъятия детей из семей. Родители, чьи дети, по их мнению, были отобраны неправомерно, могут обратиться на горячую линию, об этом 27 января сообщает пресс-служба ОП РФ.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

Как пояснила член Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова, горячая линия создана для того, чтобы поддержать граждан, помочь им разобраться в каждом конкретном случае. По ее словам, эксперты будут перезванивать всем обратившимся людям.

«Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле», — отметила она.

Для контроля ситуации в регионах созданы группы экспертов, к ним присоединятся и представители общественных палат субъектов РФ.

Позвонить на горячую линию по телефону 8−800−737−77−66 можно из любого региона. Соединение осуществляется бесплатно, линия работает с понедельника по четверг с 9 до 18 мск и в пятницу с 9 до 16:45 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из итогов пресс-конференции президента России, прошедшей 23 декабря 2016 года, стало поручение Владимира Путина изучить практику изъятия детей из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

После этого ОП РФ предложила создать в регионах группы общественного мониторинга отобраний детей. Такие группы должны состоять из представителей общественных палат, общественных организаций, уполномоченных по правам ребенка, представителей профильных министерств и ведомств.