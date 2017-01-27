Москва, 27 января, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, в Москве в Александровском саду состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку «Город-герой Ленинград» и к стеле в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы», сообщили в столичном Комитете общественных связей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-герой Ленинград»

В мероприятии в знак памяти о погибших защитниках и жителях осажденного города приняли участие представители органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, столичных ветеранских организаций, участники Великой Отечественной войны, москвичи, пережившие блокаду Ленинграда, активисты детских и молодежных общественных объединений, воины Московского территориального гарнизона.

В настоящее время в Москве проживает более 3000 жителей блокадного Ленинграда и участников обороны Ленинграда.

Напомним, 27 января отмечается День Воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (в 1944 год). В условиях блокады город находился почти 900 дней.