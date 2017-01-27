Сосновый Бор, Ленинградская область, 27 января, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Мощность энергоблока №2 Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в городе Сосновый Бор Ленинградской области была снижена в ночь на 27 января на 500 МВт по причине остановки одного из двух турбогенераторов второго блока.

Lennpp.rosenergoatom.ru ЛАЭС

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ЛАЭС, это произошло из-за срабатывания автоматики по штатному алгоритму в 02:30.

«После устранения причин срабатывания автоматики турбогенератор будет включен в сеть, а мощность блока №2 будет восстановлена. На потребителях электроэнергии временное снижение мощности не скажется. Предварительная оценка (инцидента) по Международной шкале оценке ядерных событий шкале INES — «вне шкалы», — сообщили на станции.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Ленинградской АЭС, которые несут суммарную нагрузку 3600 МВт, что составляет порядка 90% от номинальной мощности станции.

Ленинградская атомная электростанция находится в 35 километрах западнее границы Санкт-Петербурга, на побережье Финского залива. ЛАЭС — первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный).

Изначально планировалось, что каждый энергоблок прослужит до 30 лет, однако после модернизации сроки их работы были продлены на 15 лет. Строительство новой атомной станции в Сосновом Бору (ЛАЭС-2) начались в 2007 году. Первый блок планируют ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Ленинградская атомная станция обеспечивает более половины энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В энергетическом балансе Северо-Западного региона на долю ЛАЭС приходится 28%. Станция является важнейшем градообразующем предприятием Соснового Бора.