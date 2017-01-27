Краснотурьинск, Свердловская область, 27 января, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В Свердловской области первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев не сумел убедить депутатов думы Краснотурьинска отменить прямые выборы мэра. По сообщениям местных изданий, одной из главных целей визита было склонить депутатов к принятию «советской» системы выборов градоначальника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным издания krasnoturinsk.info, встреча депутатов муниципалитета и представителя губернатора состоялась за закрытыми дверями, по итогам которой состоялась пресс-конференция. Вадим Дубичев заявил, что в первую очередь региональные власти интересует социально-экономическое положение в округе, а затем сообщил, что для поставленных для реализации задач необходима эффективная система выборов главы муниципалитета. То есть система, при которой назначается конкурсная комиссия с равным представительством городских и областных властей, далее, потенциальные кандидаты проходят отбор на этой комиссии, и только потом избранные народом депутаты выбирают главу.

Однако далеко не все депутаты думы Краснотурьинска считают «советскую» систему подходящей для города. Некоторые полагают, что выбирать «за жителей» главу города — нелепо, некоторые высказывали опасения, что через комиссию будут навязывать городского главу. Также было высказано опасение, что из-за несговорчивости гордума Краснотурьинска и вовсе может быть распущена.

Напомним, что в конце 2015 года в Законодательном собрании Свердловской области был принят закон, согласно которому выборы глав муниципалитетов и городских округов на Среднем Урале должны проходить по единой «советской» системе. Исключения составляют крупные города области — Екатеринбург и Нижний Тагил, а также закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО). Таким образом, муниципалитеты должны привести городской устав в соответствие с этим законом. Однако городская дума Краснотурьинска до сих пор не сделала этого. И, несмотря на разногласия по другим вопросам, по вопросу избрания градоначальника жителями города депутаты сохраняют единство.

Отметим, что в конце 2016 года депутаты гордумы Краснотурьинска обращались с письмом к депутату Государственной думы от Свердловской области Павлу Крашенинникову. «Нам бы хотелось, чтобы Павел Владимирович, как председатель комитета по законодательству, помог повлиять на ситуацию с выборами в области», — сообщил депутат Василий Седельников местному изданию.

Отметим, сейчас город возглавляет Александр Устинов. Он был избран 8 сентября 2013 года. Срок его полномочий завершится в сентябре 2017 года.