Стамбул, Турция, 27 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. 27 января 2017 года, на 40-й день со дня убийства посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова, в стенах Стамбульского подворья Афонского Русского Свято-Пантелеимонова монастыря по инициативе Международного Византийского клуба была отслужена панихида. Об этом ИА REGNUM сообщил член делегации Клуба, сопредседатель Международной ассоциации «Христианство и Ислам» Дмитрий Пахомов.

Дмитрий Пахомов

В траурной службе приняли участие управляющий директор МВК Сергей Лаковский, руководитель Центра имени гагаузского просветителя Михаила Чакира протоиерей Димитрий Киорогло. После члены делегации посетили собор Святой Софии (ныне музей Айя-София) и резиденцию Константинопольского патриархата.

Международный Византийский клуб выражает свои соболезнования семье и близким почившего посла и с позиций международной общественной организации всецело поддерживает стремление великих народов России и Турции совместными усилиями победить чуму XXI века — международный терроризм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 года в Москве состоялось отпевание погибшего в Анкаре 19 декабря российского дипломата Андрея Карлова. Перед отпеванием с заявлением выступил в Храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сказал, что раб Божий Андрей «войдет в историю нашего Отечества как посол, погибший на боевом посту, таких у нас совсем немного, он будет среди этих героев навсегда».