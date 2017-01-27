Берлин, 27 января, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Вслед за аграриями из Польши интерес к сотрудничеству с Калининградской области в сельско-хозяйственной сфере выразила немецкая сторона. Накануне в Берлине состоялась встреча главы Минсельхоза Калининградской области Натальи Шевцовой и министра инфраструктуры и сельского хозяйства земли Бранденбург Йорга Фогельзэнгера, сообщили сегодня, 27 января, корреспонденту ИА REGNUM в региональном профильном министерстве.

Rbb-online.de Министр сельского хозяйства Бранденбурга Йорг Фогельзэнгер

По словам Шевцовой, регион заинтересован в иностранных инвестициях по следующим направлениям: промышленное производство плодов и ягод, организация питомников, переработка картофеля и овощей, племенное животноводство. Важным фактором экономического роста является развитие мелиорации, подчеркнула министр.

В ведомстве отметили, что Фогельзэнгер «выразил интерес к сотрудничеству и обмену опытом».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что министр сельского хозяйства Бранденбурга Йорга Фогельзэнгера — медийная фигура в немецких СМИ. Не так давно его имя тиражировалось в связи с развернувшейся в Германии дискуссией о введении для автомобилистов платного въезда в города («Политики вынуждены находить новые источники денежных поступлений в городские кассы», — цитировала пресса Фогельзэнгера). Политик также известен как практик развития немецко-польской экономической зоны и в целом расширения Евросоюза на Восток.

По данным Северо-Западного таможенного управления, внешнеторговый оборот товаров российской Калининградской области с регионами Германии в январе-ноябре 2016 года составил 578,3 млн долларов. За этот период доля экспорта в Германию в общем объёме калининградского экспорта составила 6,6%, доля импорта из Германии в Калининградскую область — 9,6%.

В основе калининградского экспорта — машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (злаки — кукуруза, жиры и масла животного или растительного происхождения); текстильные изделия; древесина и изделия из неё; кожевенное сырьё.