Курск, 27 января, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Депутаты Курской областной думы составили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы ФС РФ Вячеславу Володину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой по поводу ограничения «имитации» табакокурения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы, документ был принят на заседании 26 января.

Pexels Электронная сигарета

Увеличилось число жалоб на распространение в подростковой среде электронных сигарет, кальянов и «других подобных им средств курения», поступающих депутатам. В облдуме считают, что эти устройства негативно сказываются на здоровье подрастающего поколения и способствуют формированию пагубной привычки. Поэтому депутаты в обращении, которое будет направлено в разные инстанции, призывают ввести ограничения на продажу средств «имитации курения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, против кальянов выступил и губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он заявил, что кальянные должны быть закрыты, так как «где кальян — там и наркотики и спайсы».

Напомним, в Курске в конце 2016 года в популярной среди молодежи кальянной нашли наркотики растительного происхождения и курительную смесь, а также двух подростков в состоянии алкогольной комы.