Новосибирск, 27 января, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Летчик-испытатель 1-го класса Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова Валерий Поташов удостоился высокой награды за героизм и мужество, проявленные при испытании военной техники. Накануне, 26 января, в Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин наградил Валерия Поташова «Золотой Звездой» Героя РФ.

Kremlin.ru Летчик-испытатель 1-го класса Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова Валерий Поташов

«Так, не раз рисковал своей жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов лётчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов. Он по праву удостоен «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации», — подчеркнул глава государства в своей вступительной речи.

В ответном слове Валерий Поташов признался, что испытывает определённое волнение и гордость, присутствуя в Екатерининском зале Кремля и получая наивысшую награду государства российского — «Золотую Звезду» Героя России. Он высказал слова признательности и благодарности коллективу лётно-испытательного состава Новосибирского авиационного завода, лётно-испытательной станции, выдвинувшему его кандидатуру на столь высокую награду, директору предприятия, подписавшему представление, а также всем вышестоящим инстанциям, поддержавшим его кандидатуру, и лично Владимиру Путину, подписавшему указ о награждении.

«Надеюсь, что сорок девять с половиной лет моей лётной деятельности — из них тридцать шесть с половиной лет лётно-испытательной работы — способствовали прежде всего укреплению обороноспособности нашей страны, а также прогрессу, развитию и совершенствованию отечественной боевой авиации. Убеждён, что сверхзвуковой многофункциональный ударный авиационный комплекс Су‑34, на котором принимал участие в испытании в качестве лётчика-испытателя на этапе лётно-конструкторских испытаний, в настоящее время провожу серийные лётные испытания по программе министерства обороны, — уверен, что Су‑34 будет надёжно стоять многие десятилетия на защите суверенитета и независимости нашего государства не только на ближних, но и дальних его рубежах», — подчеркнул новосибирский летчик.

Отметим, что торжественная церемония проходила 26 января в Екатерининском зале Кремля. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности. Среди награжденных — еще один новосибирец: дояр сельскохозяйственного производственного кооператива «Колос» — колхоза Татарского района области Геннадий Жданов. Геннадий Жданов награжден орденом Почета.