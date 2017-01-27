Ростов-на-Дону, 27 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум.

Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дона», чемпионка Олимпиады-2016 в Рио Влада Бобровникова в мачте российского чемпионата с «АГУ-Адыиф» из Майкопа была травмирована. Левый полусредний гандбольной дружины отделалась растяжением боковой связки коленного сустава на левой ноге и уже в первых числах февраля продолжит тренировки. Об этом ИА REGNUM 27 января сообщили в пресс-службе команды.

Vk.com/rostovhandball Владлена Бобровникова

«Предписан полный покой в течение 7−10 дней. Сначала наложили гипс, потом заменили специальным бандажом на коленный сустав. Самого страшного, к счастью, удалось избежать», — отметила гандболистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам рулевого Фредерика Бужана, в декабре 2016 года в команде была травмирована почти треть игроков. Тренерский штаб разработал программу, которая поможет восстановить игроков и вернуть их в строй.

«Наша первая задача — восстановить травмированных гандболисток. Из-за Олимпиады и чемпионата Европы у многих игроков не было полноценного отдыха, матчи шли без перерыва. Важно, чтобы в марте у нас был полный состав», — сказал Фредерик Бужан.

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