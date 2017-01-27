Москва, 27 января, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Закон о декриминализации семейных побоев Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. Итоги поименного голосования будут опубликованы в СМИ.

Цитата мф Рикки-Тикки-Тави. реж.Александра Снежко-Блоцкая . 1965. СССР Семья

Поправками из числа уголовно-наказуемых преступлений исключаются побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Против ювенальной юстиции

Принятие закона противостоит ювенальной юстиции. «Мы знаем примеры того, как до абсурда доведена так называемая ювенальная юстиция в некоторых западных странах, когда детей у родителей отбирают по подчас надуманным причинам», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Семья разрушается под давлением государства. Голосуя за декриминализацию семейных побоев (речь идет о побоев не причинивших никакого вреда здоровья), декриминализируя этот состав, мы тем самым твердо говорим: подобного рода эксцессов ювенальной юстиции в России не будет, мы их не допустим», — заявил парламентарий.

Почему КПРФ — против

КПРФ выступила против законопроекта. «Мы против любого насилия над детьми», — заверил при этом депутат Юрий Синельщиков. «Законопроект полностью исключает из УК так называемые бытовые побои», — отметил депутат. «Сторонники нововведения проигнорировали существовавшую столетиями в России правовую позицию о недопустимости нарушения телесной неприкосновенности личности», — указал Синельщиков.

«При этом ничего внятного от авторов, журналистов и политиков мы не услышали», — сказал парламентарий. «Кто-то объявил, что он (закон) борется против уголовного закона, наказывающего за шлепки, хотя ничего подобного в российском законодательстве в суде и российской практике нет и не было, а если и были такие приговоры, то в качестве эксцесса нашего правосудия. На практике приговоры выносились лишь при наличии медицинского освидетельствования о причиненных повреждениях», — заявил парламентарий.

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Наказание за побои

С принятием закона несмотря на некоторое смягчение ответственности, побои остаются серьезно наказуемым деянием, в том числе и в соответствии с Уголовным кодексом. При повторном нанесении побоев наступает уголовная ответственность: согласно статье 116.1 УК — штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.

Ошибка законодателя

Летом 2016 года была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц. При этом к близким лицам относились супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.