Москва, 27 января, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский недоумевает, почему законопроект о декриминализации семейных побоев вызвал такой резонанс, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января. «Если в семье напряженное отношения, то не надо их регулировать через суды… единственный путь, чтобы убрать напряженные отношения в семье — разъехаться», — уверен парламентарий.

Василий Пукирев. Неравный брак (фрагмент). 1862

«Чего же по судам ходить? Что будет мама говорить ребенку? Он будет мать ненавидеть, она лишила его отца… Зачем влезать (государству)?» — рассуждает Жириновский.

«У нас 90 процентов браков — по расчету. Не любите, вступаете в брак лишь бы иметь собственную женщину или, наконец, выйти замуж, иметь мужа. А когда будет по любви брак, тогда будет тишина», — считает депутат.

Госдума обсуждает в третьем чтении законопроект о декриминализации семейных побоев.