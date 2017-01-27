Тегеран, 27 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В январе этого года Иран экспортирует в Европу рекордные объемы нефти за последние пять лет. Согласно данным по отслеживанию нефтяных танкеров и информации Евросоюза, собранным агентством Bloomberg, в текущем месяце объемы поставок иранской нефти составили 622,581 баррелей в сутки, что является самым большим показателем с ноября 2011 года.

Economics.unian.net Бочки нефти

Как отмечает иранское издание Tasnim News Agency, в настоящее время в Европу направляются два нефтяных танкера из ИРИ Huge и Snow. Они перевозят в общей сложности около четырех миллионов баррелей нефти. Это свидетельствует о том, что Иран уверенно восстанавливает свою долю на мировом нефтяном рынке после снятия санкций, в результате которых в 2012 году все поставки были прекращены.

Запрет на импорт в страны ЕС нефти и газа из Ирана действует с июля 2012 года. Тогда Тегеран перестал поставлять углеводороды в Великобританию и Францию. В 2013 году Иран распространил это решение на все 27 стран ЕС. Как отмечал иранские чиновники, прекращение экспорта энергоносителей стало ответным шагом Тегерана на нефтяные и газовые санкции, принятые США и европейскими странными против Ирана.

Антииранское экономические санкции были введены США и ЕС в 2011 году из-за ядерной программы страны. После месяцев переговоров между Ираном и Россией, Китаем, США, Великобританией, Франции и Германии сторонам удалось выработать соглашение, известное как Совместный комплексный план действий. Так, в январе 2016 года большая часть ограничительных мер с ИРИ была снята.

В январе прошлого года иранские чиновники сообщали, что ИРИ планирует нарастить экспорт нефти на 0,5 млн баррелей в сутки в течение нескольких месяцев и на 1 млн баррелей в течение года. Причем большая часть из этих объемов изначально предназначается для поставок в Европу.

Тогда же, как писало The Wall Street Journal, Тегеран готовился возобновить регулярные поставки нефти в ЕС. Отмечалось, что государственная National Iranian Oil Co. активно готовилась к поставке как минимум 1 млн баррелей легкой нефти в какой-либо из средиземноморских портов ЕС в середине февраля.

Уже в начале февраля 2016 года Иран первый танкер Distya Akula с нефтью для поставки в Европу. Эта поставка черного золота в Евросоюз стала первой с момента отмены западных санкций. Танкер с 1 млн баррелей нефти на борту отправился из погрузочного терминала ИРИ на острове Харк в Персидском заливе. Как уточнили в Национальной иранской нефтяной компании, три первые поставки в Европу были осуществлены в рамках контрактов, заключенных с Францией, Испанией и Россией.