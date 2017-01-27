Оттава, 27 января, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Канада, поддерживая решение нового президента США Дональда Трампа, хочет как можно скорее начать строительство нефтепровода Keystone XL, который пойдет из провинции Альберта в США. Так, компания TransCanada подала заявку в госдепартамент Соединенных Штатов на получение президентского разрешения на прокладку трубопровода. Об этом стало известно из сообщения компании.

Qyd Нефтяные поля Альберты

Новый нефтепровод позвонил США в два раза увеличить свои растущие энергетическое потребности, заявил исполнительный директор TransCanada Расс Гирлинг. Протяженность Keystone XL, по плану, составит 1,9 тыс. километров. Он будет начинаться в городе Хардисти в провинции АЛьберта до Стил-Сити в американском штата Небраска. Далее топливо будет идти по другим нефтепроводам на юг США.

Напомним, что во вторник, 24 января, Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, которые были заморожены предыдущим президентом Бараком Обамой. Вокруг обоих этих проектов в американском обществе разгорелись скандалы. Против Dakota Access в 2016 году упорно боролись индейцы племени суи и поддержавшие их представители различных общественных организаций, так как нефтепровод, по их мнению, несет потенциально большую угрозу окружающей среде и будет проходит по священной для коренного населения Америки территории. Решение Трампа о возобновлении строительства Keystone XL и Dakota Access сразу же вызвали протесты возле Белого дома. Собравшись возле здания, около ста демонстрантов, заявили, что это решение главы государства нарушает закон и пообещали бороться против прокладки нефтепровода любыми законными способами.

Что касается Keystone XL, то он был заморожен администрацией Обамы, по официальным заявлениям, так как являлся экономически нецелесообразным. Трамп же отметил, что насчет этого нефтепровода США намерены провести переговоры по некоторым условиям.

Как ранее писало ИА REGNUM, правительство Канады поприветствовало решение Дональда Трампа насчет Keystone XL. По словам канадского министра природных ресурсов Джима Карра, он не беспокоится насчет новых условий по нефтепроводу, которые могу выдвинуть США. Министр, как и другие представители правительства Канады, подчеркнули, что благодаря проекту строительства Keystone XL в регионе появится много новых рабочих мест — около 4,5 тыс. А провинция Альберта в последнее время переживает не лучшие времена из-за экономического спада, вызванного в частности, снижением цен на нефть. Уровень безработицы здесь вырос за последние пару лет до 10,2%, поэтому такой крупный проект как строительство нефтепровода должно значительным образом улучить ситуацию в провинции.

Для США Keystone XL тоже играет важную роль. Помимо экономической и энергетической выгоды, для американцев появятся тысячи рабочих мест. Дональд Трамп в интервью телеканалу CNN заявил ранее, что реализация проекта американо-канадского создать в Соединенных Штатах 28 тысяч рабочих мест. А уменьшение уровня безработицы в стране — это, как помним, одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Кроме того, противники решения Обамы о заморозке проектов, изначально говорили, что Keystone XL способен дать толчок к развитию американской промышленности, обеспечив ее энергоресурсами.