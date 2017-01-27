Краснодар, 27 января, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Готовность главного спортивного объекта города Сочи — стадиона «Фишт» — к Кубку Конфедераций на сегодня составляет 95%. Завершены строительно-монтажные работы, проведена проверка работоспособности энергообеспечивающих систем, выполнен ремонт в рамках мероприятий по восстановлению нереконструируемой части. На спортивной арене осталось проложить коммуникации. Такая информация прозвучала накануне в ходе инспекционной поездке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на стадион, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 27 января.

Sochiadm.ru Стадион «Фишт» в Сочи

В настоящий момент проводится итоговая проверка Ростехнадзора. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию планируется до середины февраля 2017 года.

«Стадион должен функционировать бесперебойно, и если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца — за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность», — отметил глава региона.

Читайте также: Первые игроки ступили на поле преображающегося к ЧМ стадиона «Фишт» в Сочи

Финал Кубка России может пройти на стадионе «Фишт» в Сочи

Губернатор подчеркнул, что необходимо соблюсти все технические регламенты и юридические формальности, провести категорирование стадиона, получить паспорт безопасности. Немаловажный вопрос — подготовка гостиничной инфраструктуры к приезду игроков, судей, туристов на Кубок Конфедераций и организация торговли. Кондратьев отметил, что на территории Олимпийского парка по маршруту следования болельщиков продукты кубанских производителей должны быть представлены как можно шире. Гостей мирового первенства глава региона намерен «погрузить в кубанский колорит, максимально предложить местные продукты питания».

Первый тестовый матч Россия-Бельгия на стадионе «Фишт», В этот же день на курорте будет работать инспекционная комиссия FIFA. Продажа билетов на встречу начнется в сети интернет и в кассах Сочи 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи Кубка Конфедераций FIFA пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Как отметил вице-губернатор Андрей Алексеенко, Краснодарский край единственный среди регионов подготовил план управления автоперевозками в дни турнира. Согласно ему будут введены временные ограничения на отдельных участках дорог, выделены полосы для аккредитованного общественного транспорта, закрыты для движения улицы рядом со стадионом на время игр. В частности, в дни Кубка Конфедераций в Сочи ограничат въезд автомобилей в Олимпийский парк. К турниру в Сочи будет поставлено 60 новых автобусов. Они закупаются в лизинг за счет бюджета края. После окончания мероприятий Кубка Конфедераций и чемпионата мира автобусы будут переданы в автопарк Краснодара.