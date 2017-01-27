Лондон, 27 января, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Лондоне группа активистов самовольно вселилась в особняк на Итон-сквер, предположительно принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко. На входе в здание они повесили плакат «Антиправительство США в изгнании», пишет The Daily Mail.

Екатерина Перерва Особняк, захваченный бездомными в Лондоне

По данным издания, особняк в районе Белгравия Гончаренко приобрел в 2014 году за 15 млн фунтов стерлингов. До сих пор в доме никто не жил, однако уже три дня как там обосновались активисты.

Они намерены организовать в незанятом особняке приют для бездомных. Часть активистов покинула захваченное здание после того, как судебный пристав оставил у двери дома уведомление.

Также в СМИ добавили, что посещающие дом видели известного британского хакера Лори Лава: в Великобритании ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют во взломе систем НАСА, ФБР и ФРС.

Особняк на Итон-сквер — один из четырех, приобретенных Гончаренко в Лондоне. В здании 1825 года постройки ранее располагался Институт Сервантеса (культурный центр Испании).