Подвиг блокадного Ленинграда почтят стихами, музыкой и тегом #900дней
Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Петербуржцы и жители Ленинградской области отмечают сегодня 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Возложения цветов у монументов и на кладбищах, исполнение стихов и песен военных лет, экскурсии, реконструкции военных событий, концерты, автопробеги, флешмобы и другие торжественные и траурные мероприятия пройдут в обоих регионах 27 января, сообщают корреспонденты ИА REGNUM.
Одним из первых событий «Дня ленинградской победы», как называют еще этот праздник, станет церемония возложения венков и цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» у дома №14 по Невскому проспекту. Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, школьники и городские чиновники соберутся там в 9:30.
В 11:00 на Пискаревском мемориальном и на Серафимовском кладбищах возложат цветы к мемориалам погибших и умерших в блокаду. В это же время начнется торжественный митинг на Смоленском братском кладбище на острове Декабристов. В 11:00 люди соберутся и на площади Победы в Московском районе, у монумента героическим защитникам Ленинграда, возложат цветы и венки.
В центре Северной столицы с 11:00 до 14:00 у памятника Ольге Берггольц, напротив Дома Радио, на Малой Садовой улице, 2, пройдет акция «Муза блокады». Стихи поэтессы, которая была голосом блокадного города, прочитают директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров, актер театра и кино Иван Краско, блокадники, студенты, чиновники, депутаты и другие петербуржцы. Кроме того, в течение дня профессиональные уличные художники-граффитисты распишут трехметровую «Открытку памяти», установленную на площадке у Дома Радио. Затем ее передадут в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Пользователи социальных сетей смогут поддержать акцию «Муза блокады», сфотографировавшись на фоне большой конструкции с тегом #900дней и инсталляции блокадного Ленинграда.
В День освобождения от вражеской блокады в Петербурге пройдет акция «Блокадный хлеб Ленинграда» — 1500 порций «блокадного хлеба» раздадут в память о тех 125 граммах, которые получали ленинградцы в самые суровые дни осады. Раздавать хлеб начнут в 10:00 в Московском парке Победы и с 18:00 — в Полежаевском парке.
В 13:00 в Яблоневом саду на Наличной улице состоится памятная акция «Помним, гордимся, чтим», цветы возложат к мемориальной доске Тани Савичевой — девочке, чей блокадный дневник стал символом страданий ленинградцев — на фасаде дома №13 по 2-й линии Васильевского острова. В 14:00 памятные мероприятия пройдут у символических «Солнечных часов» на пересечении Большого проспекта и 8−9 линий Васильевского острова.
27 января в 14:00 у арки дома №76 по Невскому проспекту стартует бесплатная пешеходная экскурсия «Блокадный Ленинград». Целый альбом фотографий центральной части города будут демонстрировать именно в тех местах, где они были сняты в годы Великой Отечественной войны.
На Дворцовой площади в 15:00 стартует молодежная акция «Небо над Ленинградом 3.0», в ходе которой точные макеты дирижаблей поднимутся в небо в честь защитников осаждённого города. В годы войны такие аэростаты охраняли улицы от бомбардировок вражеской авиации. Продлится акция до 18:00.
Хор Русской армии в 16:30 организует у фонтана «Шар» на Малой Садовой улице песенный флешмоб, присоединиться к нему сможет любой желающий. Для исполнения была выбрана «Песня о Ладоге», посвященная Дороге жизни, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землёй. «У кого есть желание влиться в поющий коллектив и на 5 минут стать частью нашего хора, милости просим!», — приглашают организаторы акции.
С 17:00 до 20:00 во дворе Капеллы на набережной Мойки, 20, пройдет молодежная акция памяти «900 дней и ночей». Петербуржцы создадут живой мемориал на фасаде здания и во дворе Капеллы. На площади у здания появятся артиллерийские орудия и другая военная техника. На фасаде в течение трех часов будут транслировать кинохронику, которая перенесет петербуржцев в осаждённый Ленинград.
В 18:00, по уже сложившейся традиции, петербуржцы в ходе акции «Свеча памяти» принесут к Аничковому дворцу сотни свечей и зажгут их под стук блокадного метронома.
В этот же час в Мюзик-холле на бесплатном концерте «Непокоренный Ленинград» в исполнении Камерного хора театра и симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело прозвучат кантата «Мать скорбящая» Перголези и Симфония №35 Моцарта. Отметят памятную дату и другими концертами. В 19:00 под куполом Исаакиевского собора начнется бесплатный концерт. Прозвучат хоровые сочинения Сергея Рахманинова, русские народные песни, песни военного времени. Музыкальную программу исполнит Концертный хор Санкт-Петербурга, а стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц прочтет заслуженный артист России Виталий Гордиенко.
Ближе к вечеру на Ростральных колоннах Стрелки Васильевского острова вспыхнут факелы.
На Марсовом поле в 20:00 пройдет реконструкция победного салюта, состоявшегося на этом месте ровно 73 года назад. В 21:00 прогремит артиллерийский салют с набережной Петропавловки.
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Большое число памятных мероприятий пройдет и в Ленинградской области, на территории которой в годы войны разворачивалась битва за Ленинград. Часть из них намечена на 27-е число, другие же — на ближайшие выходные дни.
В Ломоносовском районе 27 января в 10:00 от мемориала «Непокоренная высота 105.3» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении стартует XIX автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма. Маршрут автобусной колонны пройдет по Гостилицкому шоссе с возложением цветов у памятников «Январский гром», «Якорь», «Атака».
В 11.00 начнется митинг у памятника летчикам-героям войны возле железнодорожной платформы Лемболово во Всеволожском районе. Так откроется XX юбилейный «Звездный лыжный поход школьников», посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Ожидается, что в нем поучаствуют более 800 ребят. В этом году впервые на старт вместе с детьми выйдут также чиновники и журналисты.
28 января участники военно-исторического клуба «Дозор» в 15:00 начнут реконструкцию битвы за Ленинград в ходе операции «Искра» 1943 года. Поворотный момент истории Великой Отечественной войны для зрителей оживят с помощью авиации, пиротехники, с участием более 300 реконструкторов из десяти регионов России, Польши и Эстонии. Будет развернута уникальная выставка военной техники и оружия времен войны.
29 января в 11:00 стартует торжественная памятная акция и митинг у памятника «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни во Всеволожском районе Ленобласти. В 12:00 начнется традиционный 48-й марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни» (по маршруту памятник «Разорванное кольцо» — 43 км «Дороги жизни» — монумент «Цветок жизни»).
У мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе 29 января в 14:00 состоится историческая реконструкция «В полосе прорыва», посвященная 73-й годовщине проведения наступательной операции «Январский гром». Зрители побывают в местах боёв «Первого Сталинского удара», а также увидят мост, через который прошли танки 2-й ударной армии. В боевом сражении примут участие свыше 500 реконструкторов, 10 танков и бронемашин, 10 артиллерийских орудий. До начала действа, с 12:00, зрители смогут провести время на интерактивных площадках с техникой, артиллерией, выставкой оружия и элементов быта солдат.
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Напомним, блокада Ленинграда фашистскими войсками продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Враг намеревался овладеть городом, сломив сопротивление с помощью непрерывных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. За 900 дней блокады погибло, по разным данным, от 650 тыс. до 1,5 млн человек, в основном, от голода. Блокада была полностью снята 27 января 1944 года. Это событие было отмечено артиллерийским салютом.