Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Петербуржцы и жители Ленинградской области отмечают сегодня 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Возложения цветов у монументов и на кладбищах, исполнение стихов и песен военных лет, экскурсии, реконструкции военных событий, концерты, автопробеги, флешмобы и другие торжественные и траурные мероприятия пройдут в обоих регионах 27 января, сообщают корреспонденты ИА REGNUM.

Василий Серов, Иосиф Серебряный, Александр Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943

После немецкого артобстрела

Одним из первых событий «Дня ленинградской победы», как называют еще этот праздник, станет церемония возложения венков и цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» у дома №14 по Невскому проспекту. Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, школьники и городские чиновники соберутся там в 9:30.

В 11:00 на Пискаревском мемориальном и на Серафимовском кладбищах возложат цветы к мемориалам погибших и умерших в блокаду. В это же время начнется торжественный митинг на Смоленском братском кладбище на острове Декабристов. В 11:00 люди соберутся и на площади Победы в Московском районе, у монумента героическим защитникам Ленинграда, возложат цветы и венки.

В центре Северной столицы с 11:00 до 14:00 у памятника Ольге Берггольц, напротив Дома Радио, на Малой Садовой улице, 2, пройдет акция «Муза блокады». Стихи поэтессы, которая была голосом блокадного города, прочитают директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров, актер театра и кино Иван Краско, блокадники, студенты, чиновники, депутаты и другие петербуржцы. Кроме того, в течение дня профессиональные уличные художники-граффитисты распишут трехметровую «Открытку памяти», установленную на площадке у Дома Радио. Затем ее передадут в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Пользователи социальных сетей смогут поддержать акцию «Муза блокады», сфотографировавшись на фоне большой конструкции с тегом #900дней и инсталляции блокадного Ленинграда.

В День освобождения от вражеской блокады в Петербурге пройдет акция «Блокадный хлеб Ленинграда» — 1500 порций «блокадного хлеба» раздадут в память о тех 125 граммах, которые получали ленинградцы в самые суровые дни осады. Раздавать хлеб начнут в 10:00 в Московском парке Победы и с 18:00 — в Полежаевском парке.

В 13:00 в Яблоневом саду на Наличной улице состоится памятная акция «Помним, гордимся, чтим», цветы возложат к мемориальной доске Тани Савичевой — девочке, чей блокадный дневник стал символом страданий ленинградцев — на фасаде дома №13 по 2-й линии Васильевского острова. В 14:00 памятные мероприятия пройдут у символических «Солнечных часов» на пересечении Большого проспекта и 8−9 линий Васильевского острова.

27 января в 14:00 у арки дома №76 по Невскому проспекту стартует бесплатная пешеходная экскурсия «Блокадный Ленинград». Целый альбом фотографий центральной части города будут демонстрировать именно в тех местах, где они были сняты в годы Великой Отечественной войны.

На Дворцовой площади в 15:00 стартует молодежная акция «Небо над Ленинградом 3.0», в ходе которой точные макеты дирижаблей поднимутся в небо в честь защитников осаждённого города. В годы войны такие аэростаты охраняли улицы от бомбардировок вражеской авиации. Продлится акция до 18:00.

Хор Русской армии в 16:30 организует у фонтана «Шар» на Малой Садовой улице песенный флешмоб, присоединиться к нему сможет любой желающий. Для исполнения была выбрана «Песня о Ладоге», посвященная Дороге жизни, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землёй. «У кого есть желание влиться в поющий коллектив и на 5 минут стать частью нашего хора, милости просим!», — приглашают организаторы акции.

С 17:00 до 20:00 во дворе Капеллы на набережной Мойки, 20, пройдет молодежная акция памяти «900 дней и ночей». Петербуржцы создадут живой мемориал на фасаде здания и во дворе Капеллы. На площади у здания появятся артиллерийские орудия и другая военная техника. На фасаде в течение трех часов будут транслировать кинохронику, которая перенесет петербуржцев в осаждённый Ленинград.

Блокадная норма хлеба

В 18:00, по уже сложившейся традиции, петербуржцы в ходе акции «Свеча памяти» принесут к Аничковому дворцу сотни свечей и зажгут их под стук блокадного метронома.

В этот же час в Мюзик-холле на бесплатном концерте «Непокоренный Ленинград» в исполнении Камерного хора театра и симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело прозвучат кантата «Мать скорбящая» Перголези и Симфония №35 Моцарта. Отметят памятную дату и другими концертами. В 19:00 под куполом Исаакиевского собора начнется бесплатный концерт. Прозвучат хоровые сочинения Сергея Рахманинова, русские народные песни, песни военного времени. Музыкальную программу исполнит Концертный хор Санкт-Петербурга, а стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц прочтет заслуженный артист России Виталий Гордиенко.

Ближе к вечеру на Ростральных колоннах Стрелки Васильевского острова вспыхнут факелы.

На Марсовом поле в 20:00 пройдет реконструкция победного салюта, состоявшегося на этом месте ровно 73 года назад. В 21:00 прогремит артиллерийский салют с набережной Петропавловки.

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Большое число памятных мероприятий пройдет и в Ленинградской области, на территории которой в годы войны разворачивалась битва за Ленинград. Часть из них намечена на 27-е число, другие же — на ближайшие выходные дни.

Жители блокадного Ленинграда на уборке улиц от снега, 1942

В Ломоносовском районе 27 января в 10:00 от мемориала «Непокоренная высота 105.3» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении стартует XIX автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма. Маршрут автобусной колонны пройдет по Гостилицкому шоссе с возложением цветов у памятников «Январский гром», «Якорь», «Атака».

В 11.00 начнется митинг у памятника летчикам-героям войны возле железнодорожной платформы Лемболово во Всеволожском районе. Так откроется XX юбилейный «Звездный лыжный поход школьников», посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Ожидается, что в нем поучаствуют более 800 ребят. В этом году впервые на старт вместе с детьми выйдут также чиновники и журналисты.

28 января участники военно-исторического клуба «Дозор» в 15:00 начнут реконструкцию битвы за Ленинград в ходе операции «Искра» 1943 года. Поворотный момент истории Великой Отечественной войны для зрителей оживят с помощью авиации, пиротехники, с участием более 300 реконструкторов из десяти регионов России, Польши и Эстонии. Будет развернута уникальная выставка военной техники и оружия времен войны.

29 января в 11:00 стартует торжественная памятная акция и митинг у памятника «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни во Всеволожском районе Ленобласти. В 12:00 начнется традиционный 48-й марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни» (по маршруту памятник «Разорванное кольцо» — 43 км «Дороги жизни» — монумент «Цветок жизни»).

Дорога жизни

У мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе 29 января в 14:00 состоится историческая реконструкция «В полосе прорыва», посвященная 73-й годовщине проведения наступательной операции «Январский гром». Зрители побывают в местах боёв «Первого Сталинского удара», а также увидят мост, через который прошли танки 2-й ударной армии. В боевом сражении примут участие свыше 500 реконструкторов, 10 танков и бронемашин, 10 артиллерийских орудий. До начала действа, с 12:00, зрители смогут провести время на интерактивных площадках с техникой, артиллерией, выставкой оружия и элементов быта солдат.

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Напомним, блокада Ленинграда фашистскими войсками продлилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Враг намеревался овладеть городом, сломив сопротивление с помощью непрерывных бомбардировок и артиллерийских обстрелов. За 900 дней блокады погибло, по разным данным, от 650 тыс. до 1,5 млн человек, в основном, от голода. Блокада была полностью снята 27 января 1944 года. Это событие было отмечено артиллерийским салютом.