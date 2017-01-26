Вашингтон, 27 января, 2017, 01:17 — ИА Регнум. США рассматривают возможность введения налога в размере 20% на импорт из Мексики в качестве источника средств для оплаты строительства стены на границе двух стран. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Сомбреро

По оценкам Вашингтона, такой налог позволит пополнять бюджет США на $10 млрд ежегодно, чего будет достаточно, чтобы оплатить строительство стены.

Спайсер добавил, что новый президент США Дональд Трамп уже обсуждает налоговую реформу с членами Конгресса. Пресс-секретарь назвал «смехотворным» тот факт, то на сегодняшний день «политика США заключается в сборе налогов с экспорта, а не с импорта».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой ранее запланированный на 31 января визит в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.

Такое решение он принял после того, как президент США подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. При этом Дональд Трамп вновь призвал Мехико компенсировать соответствующие расходы американского бюджета, а в случае несогласия рекомендовал Энрике Пенья Ньете отменить свой визит в Вашингтон.