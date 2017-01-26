Варшава, 26 января, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Власти Польши и Литвы заявили, что не допустят размещение новых секретных тюрем ЦРУ на территории своих государств, если президент США Дональд Трамп восстановит старую программу ЦРУ, согласно которой возможно задержание и допрос подозреваемых в терроризме за рубежом, сообщает 26 января Reuters.

Дирк Боутс. Мученичество святого Эразма (фрагмент). 1458

«Пока к нам не поступало подобных предложений, но они были бы неуместны… Мой ответ — нет», — завила премьер-министр Польши Беата Шидло.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его страна готова сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам, однако права человека должны быть защищены.

«Пытки людей противоречат нормам международного права, не только юридическому кодексу, но и моральному», — сказал Линкявичюс.

«Я убежден, что цивилизованное государство не должно применять подобные методы. Это не только моя личная позиция, это позиция моего государства», — добавил глава МИД Литвы.

Напомним, в 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что в северном польском лесу была организована секретная тюрьма ЦРУ под кодовым названием «Кварц». Европейский суд впервые заявил, что ЦРУ контролирует одну из секретных тюрем на континенте.