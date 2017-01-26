Москва, 26 января, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает, что высказывание советника президента РФ Германа Клименко об ограничениях интернета в России является его частным мнением.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения», — цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 26 января, советник президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственный способ обеспечить информационную безопасность в России — это ограничение интернета, как в Китайской Народной Республике. Свое мнение эксперт высказал в ходе лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество».

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