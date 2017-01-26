Воронеж, 26 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Мэр Воронежа Александр Гусев намерен лично контролировать деятельность отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Как сообщается, проект реформирования градостроительного блока администрации города будет проведен через обсуждение с отраслевыми экспертами, специалистами ведущих строительных организаций города, общественниками. Только этого он будет принят в качестве нормативного акта администрации. Глава Воронежа также выступил за расширение полномочий Градостроительного совета.

До реформирования строительного блока обязанности заместителя главы администрации по градостроительству Владимира Астанина возложены на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Вадима Кстенина. Контроль же за работой отдела по выдаче разрешений на строительство Александр Гусев оставил за собой, подчеркнув, что это решение не отразится ни на регламенте работы отдела, ни на сроках выдачи документации.

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О необходимости реформирования строительного блока 23 января заявил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Гнев главы региона вызвало строительство кафе в самом центре города, у железнодорожного вокзала. Ситуацию губернатор назвал «архитектурным бандитизмом».

24 января стало известно о задержании главного архитектора Воронежа Антона Шевелева по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. 26 января суд отправил Шевелева под домашний арест на два месяца, а сегодня, 27 января, стало известно, что он уволился из мэрии.