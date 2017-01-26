Москва, 26 января, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила о том, что одной из наиболее острых экологических проблем, волнующих людей, является несанкционированное складирование мусора: стихийные, крупные мусорные свалки и полигоны, работающие по «серым» схемам.

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

«Сейчас официально на всей территории России расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок, и примерно половина из них являются небольшими стихийными свалками. Наш новый проект не случайно называется «Генеральная уборка» — мы не просто будем выявлять проблемные мусорные объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров. Мы рассчитываем, что для жителей нашей страны проект «Генеральная уборка» станет своеобразной общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить о той или иной незаконной свалке», — рассказала Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что основная задача проекта — побудить власти решать проблемы тысяч свалок, на которые обращают внимание люди. «Все материалы, полученные в рамках проекта, лягут в основу «Интерактивной карты свалок» и станут «настольной картой» для представителей власти по работе с нарушениями в складировании отходов. Мы понимаем, что не все свалки можно убрать сразу, в короткий период, но для нас важно, чтобы они вошли в дорожные карты, планы-графики по их устранению», — добавила она.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев заявил о том, что основой проекта станет открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 регионов России, привязанные к «Яндекс-картам».

«Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» — это универсальный инструмент по устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам жителей страны. Каждый пользователь сети интернет сможет отправить на сайт информацию о выявленной незаконной свалке, и после проверки модератором она будет размещена на карте. Далее в зависимости от категории свалок и «серых» полигонов активисты будут действовать над их устранением, в том числе с помощью рейдов, экологических акций, информационных кампаний, подключения коммунальных служб, обращений в адрес местных властей и надзорных органов», — рассказал Гутенев.

Он отметил, что важную роль в успехе проекта будет играть поддержка общественности и представителей СМИ. В ОНФ рассчитывают, что к проекту присоединятся волонтерские, экологические организации и все активные граждане, готовые участвовать в борьбе с незаконными свалками. Парламентарий добавил, что одним из первых партнеров проекта согласилось стать международное информационное агентство «Россия сегодня».

По словам Гутенева, идея проекта возникла по итогам «Форума Действий» ОНФ 22 ноября 2016 года, в ходе которого была поднята масштабная проблема незаконных свалок на территории страны. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поддержал инициативу по созданию общественной интернет-карты, на который любой пользователь мог бы оставить сообщение, обозначить на ней незаконную свалку, а также принять участие в ее ликвидации.