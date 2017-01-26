Москва, 26 января, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Советник президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что единственный способ обеспечить информационную безопасность в России — это ограничение интернета, как в Китайской Народной Республике. Об этом Клименко заявил сегодня, 26 января, в ходе своей лекции «Информационная безопасность России» в рамках курса «Армия и общество».

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Клименко отметил, что ряд иностранных интернет-компаний, работающих в России, просто игнорируют запросы российских правоохранительных органов. Советник президента подчеркнул, что подобные компании работают на территории России и зарабатывают тут деньги, но ни на один запрос российских правоохранительных органов не отвечают. «К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование», — посетовал Клименко.

При этом он считает, что если иностранные мессенджеры и социальные сети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, то «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

Что касается предотвращения информационных угроз, то тут есть только один путь — китайский.

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — пояснил Клименко.

Напомним, курс лекций «Армия и общество» проходит в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Цель курса — расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.