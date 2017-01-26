Санкт-Петербург, 26 января, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Пожар в административно-производственном здании в Выборгском районе Санкт-Петербурга тушат по повышенному номеру. В здании расположен крупнейший в Петербурге скалодром. Началось обрушение здания. Сведения о пострадавших выясняются.

Https://vk.com/spb_today Пожар на Литовской улице Петербурга. Скриншот группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург»

Сообщение о пожаре поступило 26 января в 15:44 от дома 10 по Литовской улице.

В двухэтажном здании, размером в плане 30×40 метров, огонь охватил два этажа на площади 1000 кв. метров.

«В 15:58 ранг пожара повышен до №3. Из здания эвакуировано 9 человек. Сведения о пострадавших уточняются», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несколько минут назад произошло обрушение металлических конструкций на площади 800 кв.метров.

С огнем борются 24 единицы техники и 82 человека личного состава.

Особую опасность представляет тот факт, что рядом с горящим зданием расположен один из крупнейших в городе мебельных центров «Аквилон». Его посетителей и персонал срочно эвакуировали.

Скалодром Rock Town на Литовской улице имеет несколько трасс и рельефов, для людей с разным уровнем подготовки.