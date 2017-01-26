Ростов-на-Дону, 26 января, 2017, 15:02 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Футболист Тимофей Калачев

Лучший футболист Белоруссии 2013 и 2016 годов планирует остаться в стане футбольного клуба «Ростов» до ЧМ-2018. Именно летом 2018 года у полузащитника Тимофея Калачёва истекает срок контракта. Жёлто-синие цвета донского клуба белорусский игрок защищает вот уже семь лет, за это время уже стал одним из ключевых игроков дружины, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

В интервью ИА «Чемпионат» Тимофей Калачёв обмолвился, что неоднократно поступали предложения от других клубов. Но им футболист говорил решительное «нет». По словам игрока, он всегда знал, что Ростов — его дом.

«Александр Шикунов (бывший вице-президент ФК «Ростов» — прим. ИА EGNUM) даже как-то сказал, что я мог бы стать царём Белоруссии. Да, забавно звучит. Предложение действительно было хорошее, но «Анжи» (Махачкала) был близок к вылету. Они спасались, и я решил отказаться. Всех денег всё равно не заработаешь», — отметил Калачёв.

Перед участием в Лиге чемпионов УЕФА, признался Калачёв, «Ростов» никто не воспринимал всерьёз. «Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны. Здорово, что мы игрой ответили всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне», — сказал футболист.

Что касается работы Курбана Бердыева в «Ростове», то «лучше ощущается его энергетика, когда он на бровке, а не на секторе. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверены в себе. Так что ждём возвращения Бердыева назад», — заключил игрок.

Отметим, на сегодняшней пресс-конференции донской губернатор Василий Голубев поставил перед футбольной дружиной задачу — остаться в первой пятерке по итогам российского чемпионата. Глава региона также поделился, что в ближайшее время у него состоится организационная встреча с Курбаном Бердыевым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Ростова» сейчас находятся в Турции, где готовятся ко второй половине сезона 2016/17. В Белеке состоится четыре контрольных матча с командами из Польши, Словакии, Болгарии и Норвегии.

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