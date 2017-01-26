Астана, 26 января, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Парк военно-воздушных сил Казахстана пополнился очередной партией военной техники российского производства. Как сообщает пресс-служба министерства обороны республики, на постоянное место базирования на юге Казахстана прибыли четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-35М.

Vitaly V. Kuzmin Ми-35М

Напомним, о поставках в Казахстан четырех вертолетов Ми-35М было объявлено 1 июня 2016 года на открытии в Астане оборонной выставки KADEX-2016. Первый вертолет из этой партии прибыл в аэропорт Алма-Аты 12 декабря 2016 года.

Как отмечают в пресс-службе министерства обороны Казахстана, такие вертолеты поступили на вооружение ВВС Казахстана впервые.

«Ввод партии вертолетов в эксплуатацию позволит повысить боеспособность Военно-воздушных сил страны. Летный состав прошел переучивание и готов приступить к полетам на новой авиационной технике. Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в условиях высоких температур и высокогорья. Вертолет способен круглосуточно обеспечивать боевое применение управляемого и неуправляемого вооружения в простых и ограниченно сложных метеоусловиях, а также выполнение полета на высотах 10−25 метров днем и не менее 50 метров ночью над поверхностью земли с выходом на цель», — говорится в пресс-релизе.

Также поясняется, что выполнять такие задачи Ми-35М может благодаря оснащению современным комплексом навигации и электронной индикации. Среди прочих достоинств вертолета значатся: комплекс защиты от поражения, усовершенствованная конструкция, которая обеспечивает вертолету низкую акустическую заметность и снижает трудоемкость технического обслуживания. «Помимо основных ударных функций вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника. Отметим, что поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между министерством обороны РК и предприятием Рособоронэкспорт», — добавляет пресс-служба ведомства.

Отметим, транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения Ми-35М является модернизацией вертолета Ми-24В. Он разработан в конструкторском бюро Московского вертолётного завода имени М. Миля. Серийное производство вертолета налажено на заводе «Роствертол», расположенном в Ростове-на-Дону и входящем в холдинг «Вертолёты России». Отметим также, что Ми-35М производятся не только на экспорт, но и для нужд Минобороны России. Вертолет выпускается с 2005 года. Помимо России и теперь уже Казахстана, вертолет Ми35-М состоит на вооружении Венесуэлы, Бразилии и Азербайджана.

Напомним, в Казахстане идет широкомасштабная кампания по перевооружению армии. Основным поставщиком вооружения является Россия.

В августе 2016 года страны приступили к переговорам о поставке как минимум четырех учебно-боевых самолетов Як-130 (производства корпорации «Иркут»), учебных Як-152 и двух военно-транспортных Ил-76МД-90А (производства ульяновского «Авиастар-СП»). Причем Ил-76МД-90А могут быть поставлены в Казахстан уже в 2017—2018 гг.

Напомним также, что в 2015 году стороны заключили договор, позволяющий казахстанским вооруженным силам покупать военную технику по таким же ценам, по каким их приобретают российские военные. В конце 2015 года Казахстан получил пять зенитных ракетных комплексов С-300ПС из наличия Минобороны России. Кроме того, Казахстан первым из СНГ закупил у России четыре истребителя Су-30СМ. Очередная партия этих истребителей прибыла в Казахстан 27 декабря 2016 года.