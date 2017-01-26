Владикавказ, 26 января, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Движение по Военно-Грузинской дороге сегодня утром, 26 января, снова остановилось. Запрет на проезд установлен для большегрузов и автобусов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС по Северной Осетии.

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«Движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации запрещено с 09:15 26 января 2017 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в МЧС, ограничения связаны с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств. Кроме того, закрыть дорогу порекомендовала пограничная полиция Грузии.

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Транскам и Военно-Грузинская дорога снова закрыты из-за снегопадов

Напомним, движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали неоднократно прерывалось в течение ноября и декабря прошлого года. С 30 ноября было ограничено движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» большегрузам и автобусам свыше 30 посадочных мест, позже запрет был введен для всех видов транспорта. Причиной стали снегопады и гололед.

Почти неделю простояли машины, ожидая открытия трасс. На обочинах дорог скопилось более 400 машин, число заложников стихии превысило 800 человек. Непогода вновь вмешалась в планы водителей и их пассажиров, двигавшихся в сторону Закавказья 10 декабря.