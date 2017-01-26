Краснодар, 26 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Краснодаре планируется капитально отремонтировать 122 многоквартирных дома. Работы будут проводиться в рамках соответствующей региональной программы. По словам заместителя главы города Евгения Зименко, количество многоэтажек, включенных в программу этого года, выросло почти в 10 раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы 26 января.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ремонт дома

В многоэтажных жилых домах заменят лифтовое оборудование, кровлю и инженерные коммуникации. Завершить все работы планируется до 1 августа. Впоследствии, отметил Зименко, с учетом корректировок, количество домов, где проведут ремонт, будет увеличен.

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Программу капремонта на Кубани пересмотрели в сторону увеличения в разы

Помимо увеличения числа ремонтируемых домов, в городе выросла и платежная дисциплина. Так, по состоянию на январь текущего года горожанами в Фонд капремонта было перечислено более 1 миллиарда рублей, и это выше показателей предыдущих лет. На сегодня средний уровень собираемости взносов на капремонт жилья в Краснодаре составляет порядка 47%. При этом, по сравнению с предыдущими годами, повышается и процент собираемости взносов.

Одной из тем обсуждения стали критерии в установлении очередности ремонтируемых «многоквартирников» — по мнению участников совещания, они должны определяться как уровнем собираемости, так и потребностью того или иного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Краснодарском крае изначально планировалось отремонтировать 380 многоквартирных домов. Позже эта цифра выросла в 1,4 раза — до 536 домов. Новый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год был утвержден в августе. Соответственно, возросла и сумма, предназначенная для выполнения работ по капремонту жилья — со 186 млн рублей до 789 миллионов.