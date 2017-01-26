Ереван, 26 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. После вступления в должность президента США Дональда Трампа в экспертных кругах Армении и в армянской диаспоре в США задаются вопросом о том, как на процессах в регионе отразится правление миллиардера, который раньше никогда не занимался политикой.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Как ни странно, но на вопрос, который больше всего интересует армянскую диаспору — отношение новой американской администрации к Геноциду армян, не был дан ответ и во время предвыборной компании, а ведь раньше кандидаты всегда затрагивали болезненный для армян вопрос, пытаясь получить голоса многочисленной армянской диаспоры.

Впервые речь о Геноциде армян с представителями новых американских властей зашла в ходе утверждения в комитете по иностранным делам Сената бывшего главы нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США.

Рекс Tиллерсон, отвечая на вопрос сенатора Роберта Менендеса о Геноциде армян и армяно-турецких отношениях, пообещал содействовать армяно-турецкому диалогу и полному признанию исторических фактов, сообщает Армянская Ассамблея Америки.

«Трагические события 1915 года остаются болезненным вопросом в отношениях между Арменией и Турцией, из интересов США исходит обеспечение мирных и стабильных отношений между двумя странами. Если я буду утвержден на должность госсекретаря, то стану содействовать полноценному признанию исторических событий и открытому диалогу между Арменией и Турцией во имя стабильности в регионе», — сказал Тиллерсон.

Если слова главы нефтяного гиганта не вызвали особенного воодушевления у армянских организаций США, то некоторые другие его высказывания явно пришлись по душе в Анкаре.

Так Тиллерсон назвал президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в числе важнейших стратегических партнеров новой вашингтонской администрации.

«Первый шаг, который мы должны предпринять — возобновить сотрудничество с нашими традиционными союзниками и друзьями в регионе. Для того, чтобы вернуться на арену Сирии и Ближнего Востока, мы должны возобновить сотрудничество с президентом Турции Эрдоганом. Он — наш давний союзник. В условиях отсутствия координации США он обратился к России. Эрдогана нужно убедить в том, что его устойчивый союзник — это мы, а не Россия…» — заявил кандидат на пост Госсекретаря.

Тем не менее армянская диаспора, как и всегда при смене администрации, связывает с новым президентом определенные надежды. Армянский национальный комитет запустил на днях акцию под названием «Попроси президента Трампа поддержать Армению». Организация обратилась к согражданам с призывом отправлять на электронный адрес Белого дома письма с просьбой реагировать на вопросы, поднятые избирателями-армянами в ходе избирательной кампании. Это, в первую очередь, — меры, направленные на поддержание мира в Карабахе, развитие экономических отношений с Арменией и признание геноцида 1915-го года.

Как отмечает политический обозреватель Артем Ерканян, к счастью, в команде Дональда Трампа есть люди, способные при необходимости донести до него голос армянской общины.

«Теперь мы уже знаем, кого имел в виду исполнительный директор Армянской ассамблеи Америки Брайан Ардуни, когда говорил, что в окружении нового президента есть влиятельный армянин, с которым стоит связывать надежды. Речь о политтехнологе Ките Нахигяне, который был главным советником избирательного штаба Дональда Трампа. Кит и его младший брат Кен являются соучредителями известной в узких кругах консалтинговой компании Nahigian Strategies, занимающейся связями с общественностью и организацией избирательных кампаний. До сих пор братья Нахигяны хоть и весьма осторожно, но все-таки использовали свой ресурс для лоббирования армянских интересов. Они имеют определенный опыт сотрудничества как с Армянской ассамблеей, так и с Армянским национальным комитетом», — пишет эксперт.

Armradio.am Кит Нахигян

Несколько дней назад стало известно, что Нахигян-старший назначен исполнительным директором переходной администрации президента. Теперь Нахигян по долгу службы несет ответственность за все назначения. То есть он лично координирует решение всех вопросов, связанных с выдвижением того или иного государственного деятеля на тот или иной государственный пост.

«Это делает его весьма и весьма влиятельным человеком. По-видимому, он самый высокопоставленный из армян, когда-либо занимавший пост в Белом доме. Вот только готов ли он будет использовать этот огромный ресурс для продвижения в Белом доме интересов американских армян?» — считает Ерканян.

Позицию по Геноциду армян и армяно-турецким отношениям выразила также другой представитель администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа — посол США в ООН Никки Хейли.

Проармянский сенатор Роберт Менендес поинтересовался у посла, будет ли она поддерживать резолюцию ООН о признании Геноцида армян и, если нет, то не считает ли она, что это бросает тень на исповедуемые Америкой ценности и содействует повторению подобных преступлений.

В ответ новоназначенный посол США в ООН заявила: «Я никогда не буду уклоняться от того, чтобы назвать своими именами те страны, шаги которых будут идти вразрез с ценностями США, будут нарушать права человека и международные нормы».

Кстати, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон коснулся также последовательного нарушения прав человека властями Турции, подчеркнув, что его очень беспокоят многие шаги, предпринятые правительством Эрдогана. Тиллерсон пообещал в случае утверждения на пост госсекретаря работать с официальной Анкарой в направлении гарантирования прав религиозных меньшинств, стимулирования уважения к их культурному наследию.

«Армянская Ассамблея Америки приветствует долгосрочную приверженность и ведущую роль сенатора Менендеса в армянских вопросах, — заявил исполнительный директор организации Брайан Ардуни, добавив: — Мы с нетерпением ждем работы с новой администрацией и Конгрессом для еще большего укрепления длительных связей между Арменией и США, а также расширения экономических возможностей для Армении».

В свою очередь посол США в Армении Ричард Миллз пока не знает ответа на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем обратиться к теме Геноцида армян. По словам дипломата, пока рано для того, чтобы выяснять позицию новой американской администрации по этому или ряду других вопросов.

«Г-н Трамп, насколько я знаю, в качестве кандидата во время своей предвыборной кампании никогда не касался армяно-турецких отношений, и пока рано для того, чтобы я мог сказать, какова будет позиция новой администрации по целому ряду вопросов, в том числе по этому вопросу, — сказал Миллз, добавив, — Соединенные Штаты хотят взаимопонимания и примирения между Арменией и Турцией, поскольку это исходит из интересов региона, интересов Кавказа. Это то, что принесет мир и стабильность в регион».