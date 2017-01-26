Ростов-на-Дону, 26 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Долги шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» могут быть выплачены в течение полугода. Погасить долги перед шахтерами планировалось за счет реализации имущества, «но этот процесс основательно затянулся». Об этом на пресс-конференции заявил донской губернатор Василий Голубев, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

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«Теперь ОАО «Региональная корпорация развития» выполняет несвойственную ей функцию, то есть взаймы берет деньги и перечисляет их на счета горняков. Кроме того, корпорация организует продажу той массы, которая сегодня есть на предприятиях обанкротившегося «Кингкоула». Также ведутся переговоры с потенциальными приобретателями той массы, тех активов, которые есть, которые позволяют нам сказать, что примерно в течение шести месяцев мы должны задачу решить в полном объеме. Зависит очень многое от арбитражных управляющих, которые готовят зарплатные списки по каждому предприятию, по каждому работнику», — отметил Голубев.

Напомним, за два дня шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» выплатили более 9 млн рублей. В частности, зарплату за июль и август 2015 года перечислили работникам ЗАО «Ростовгормаш» и «УК «Алмазная». Всего до конца января 2017 года угледобытчикам обещают направить 50 млн рублей. В 2016 году бывшим сотрудникам угледобывающей компании уже перечислено более 70 млн рублей.

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Ростовская область: за два дня шахтёрам выплатили 9 млн рублей

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ считают, что Минфин России должен предложить механизм, позволяющий рассчитаться с горняками.

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