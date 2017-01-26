Москва, 26 января, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы предпринимать различные меры, направленные на рост рождаемости и отказ от абортов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Жизнь, сохраняемая в материнской утробе, не может быть препятствием к чьему-либо материальному благополучию. Это фантом. Это миф», — сказал он, указав на то, что в обществе действует циничный принцип, «ради личного благополучия многие люди жертвуют жизнями своих потомков».

«Прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления», — обратился патриарх Кирилл к парламентариям.