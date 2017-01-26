Ростов-на-Дону, 26 января, 2017, 12:05 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» победили «АГУ-АДЫИФ» из Майкопа со счётом 33:20. Матч в очередного тура чемпионата России состоялся накануне в донской столице. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе команды 26 января, лучшим бомбардиром встречи стала Виктория Борщенко, которая отправила в ворота соперниц семь мячей.«Я работаю с командой уже 10 дней, стараюсь улучшать командный дух, повышать концентрацию игроков. Сегодня не лучшим образом сыграли первый тайм, во второй половине встречи выглядели лучше. Хорошую игру показали вратари. В целом пришлось непросто, потому что у команды были тренировки в рамках подготовки к встрече с «Битигхаймом». С «АГУ-АДЫИФ» играли на фоне усталости», — прокомментировал игру главный тренер ростовчанок Фредерик Бужан.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

Напомним, тренерский штаб «Ростов-Дона» специалист из Франции возглавил в конце 2016 года. По его словам, главная задача, которая стоит перед коллективом, — восстановить травмированных игроков.

«Из-за Олимпиады и чемпионата Европы у многих не было полноценного отдыха, матчи шли без перерыва. Сейчас мы разработали план на несколько месяцев. Важно, чтобы в марте у нас был полный состав. Также нужно поработать над командным духом. Необходимо, чтобы к решающим матчам в российских турнирах и Кубке ЕГФ команда была сильна и ментально, и физически», — подчеркнул на недавней пресс-конференции Бужан.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре прошлого года «Ростов-Дон» покинул рулевой Ян Лесли. Датчанин, пришедший в команду в 2014 году, был первым иностранцем, возглавившим тренировочный процесс ростовчанок. Но Лесли пришлось уйти из-за очередного поражения в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ.